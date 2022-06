Terceira etapa do Campeonato Nacional de Voleibol de Praia agendada para Freixo de Espada à Cinta

A prova está marcada para os dias 22, 23 e 24 de Julho na Praia Fluvial da Congida.

O Campeonato Nacional de Voleibol de Praia conta com cinco etapas, sendo que a primeira começa no dia 1 de Julho, no Porto, e termina no dia 7 de Agosto no Centro de Alto Rendimento de Cortegaça.

A prova vai realizar-se pela primeira vez em Freixo de Espada à Cinta, mas já passou por Macedo de Cavaleiros. Até 2017 a fase final da competição decorreu na Praia Fluvial do Azibo.