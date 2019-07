“Terminámos o torneio com o sentimento de que construímos alguma coisa”

Terminou no domingo o maior torneio de futebol juvenil do país. A 25ª edição do Torneio Inter-associações Lopes da Silva levou a Santarém e Leiria, de 24 a 30 de Junho, os futuros talentos das 22 associações distritais de futebol.

A selecção da A.F. Bragança concluiu a prova com duas vitórias (2-0 com a AF Horta e 1-2 com Viana do Castelo), um empate (0-0 com Leiria) e duas derrotas (6-0 com a AF Porto e 3-1 com Ponta Delgada). Feitas as contas os brigantinos ficaram na 13ª posição e somaram sete pontos. “É um balanço positivo tendo em conta as participações e o historial da AFB na prova. Penso que é mesmo a segunda melhor classificação conseguida neste torneio”, disse Nuno Fernandes, seleccionador distrital.

O jogo com a A.F. Porto era, teoricamente, o mais difícil e isso ficou demonstrado dentro das quatro linhas. “Até ao intervalo o comportamento foi positivo e perdíamos por uma bola a zero, depois de sofremos o segundo golo caímos animicamente”, explicou o treinador.

Os brigantinos iniciaram a prova com um empate a zero que teve sabor a vitória. “Estávamos a jogar com a equipa da casa. Uma equipa que depois venceu todos os jogos e que só não foi à final porque empatou connosco”.

A participação no TIA é inesquecível para atletas e treinadores. Muito mais que os resultados, as selecções levam na bagagem de regresso a casa uma experiência única. “Os meninos acabam a prova a chorar por ir para casa e nós com o sentimento de que se construiu alguma coisa”.

Nuno Fernandes não esquece o trabalho de todo o gabinete técnico e de quem ajudou na preparação da equipa. “Tenho que agradecer a todos os atletas (convocados e não convocados), a todos os clubes e autarquias que se disponibilizaram para nos ajudar na preparação para o Lopes da Silva, e a todos os que nos acompanharam e apoiaram durante o percurso”, concluiu.

A A.F. Lisboa foi a vencedora do torneio ao bater Braga, na final, por 2-0. Os lisboetas conseguiram o 14º título em 25 edições da prova.