Tiago Costa estreia-se na baliza

Tiago Costa é titularíssimo no Carção mas isso não é novidade. A novidade é que se estreou como guarda-redes. Foi no domingo, frente ao Vila Flor SC, na jornada 11 da Divisão de Honra Pavimir, face à ausência de Armando, por castigo disciplinar, e sem mais opções no plantel para a posição. “Era a única posição que me faltava fazer em seniores. A experiência foi boa. O Vila Flor quase não teve oportunidades de golo, apenas três remates enquadrados com a baliza”, disse Tiago Costa.

O capitão garante que se sentiu “bem e confiante” e que foi ele que sugeriu ao técnico, António Forneiro, colocá-lo na baliza. No treino que antecedeu o jogo, o capitão confessa que recebeu umas dicas do experiente Armando. “O meu grande amigo Armando deu-me algumas dicas, treinámos finalização e explicou-me algumas coisas”.

E se o Carção voltar a precisar de um guarda-redes, Tiago Costa volta a assumir a posição. 2Se for necessário regresso à baliza sem problemas”, garantiu.

O jogo com o Vila Flor SC marcou o regresso do Carção às vitórias, 0-2 com golos de Nuno Machado e Boris. O Carção ocupa o oitavo lugar, uma posição aquém do pretendido pelo grupo, mas Costinha acredita numa segunda volta bem sucedida. “Não tem corrido como esperávamos, pois há pouca experiencia n plantel. A segunda volta tem que correr muito melhor. Os jogadores já se adaptaram e estão a trabalhar bem. O nosso foco continua a ser a taça”.

Costinha tem 27 anos, fez formação no FC Mãe d´Água, representou o Argozelo, o F.C. Vinhais e há quatro temporadas que joga no Carção.