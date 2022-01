Tiago Gonçalves nos trabalhos do plantel principal do Vitória SC

Tiago Gonçalves chegou esta temporada ao Vitória SC, ingressou na equipa sub-23. O guardião, de 18 anos, assinou um contrato válido por três temporadas, até 2024, depois de ter terminado o vínculo ao F.C. Porto.

O jovem guarda-redes chegou ao F.C. Porto em 2016 para alinhar na Dragon Force, passou pelo Padroense a título de empréstimo dos dragões, e mostrou-se, depois, nas formações de juvenis, juniores e equipa B dos azuis e brancos.

Em 2019, com 16 anos, Tiago Gonçalves chegou a integrar os trabalhos do plantel principal do F.C. Porto.

Tiago Gonçalves iniciou-se no futebol na Montes Vinhais e foi a serviço da Selecção Distrital da A.F. Bragança, em 2016, que se destacou no Torneio Lopes da Silva.

Nelson da Luz, Afonso Freitas, Miguel Maga, Tounkara, Iuri Tavares também foram chamados para os trabalhos da equipa principal do Vitória SC.

Foto Facebook Tiago Gonçalves