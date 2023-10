Tiago Pona já não é treinador do Rebordelo. O técnico, de 35 anos, deixa o clube após a segunda jornada da Divisão de Honra em que somou uma vitória (1-2) com o Macedo e um empate (0-0) frente ao Argozelo.

Antes, com Tiago Pona, o Rebordelo participou na Supertaça Distrital, um jogo que perdeu por 4-0 com o Mirandela, foi eliminado da Taça de Portugal e perdeu com o FC Vinhais na Taça Concelhia.

Pona chegou esta temporada ao Rebordelo.

Ao que o Nordeste apurou o novo técnico será apresentado amanhã e já orientará a equipa frente ao Bragança no próximo domingo.