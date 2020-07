Tiago Rafael estreia-se na Copa ETG OHVALE com um lugar no pódio

Sem público e com todas as medidas de prevenção à Covid-19 o circuito de Forcarei, na província de Pontevedra, em Espanha, recebeu, no passado fim-de-semana, a prova inaugural da Copa Gallega ETG OHVALE 2020.

Em destaque esteve Tiago Rafael. O piloto natural de Bragança, de apenas 9 anos, estreou-se na competição com um excelente segundo lugar em Mini GP.

Nos treinos cronometrados, no domingo, o brigantino conseguiu o terceiro melhor tempo, arrancando na terceira posição da grelha de partida.

Tiago Rafael foi o piloto sensação ao conseguir dois excelentes segundos lugares nas duas corridas da tarde e depois de uma luta acesa pelos lugares de pódio.

No final não houve a habitual festa de consagração dos pilotos devido à pandemia da Covid-19, mas ficou o registo do lugar conseguido pelo brigantino.