Tiago Rafael estreia-se no Campeonato de Espanha de Velocidade em Mini GP

Tiago Rafael viveu um fim-de-semana em grande. Em Tarancón, na província de Cuenca, o jovem piloto estreou-se num dos campeonatos mais competitivos do mundo, o Campeonato de Espanha de Velocidade, em Mini GP. “Foi um fim-de-semana espectacular e uma experiência fantástica e muito produtiva, pois não nos podemos esquecer que ele estava provavelmente no campeonato mais competitivo do mundo”, disse Carlos João, pai do piloto, ao Nordeste após a prova.

Com 26 pilotos em pista, muitos campeões, Tiago Rafael conseguiu qualificar-se para a corrida principal em P26. O resultado não era importante. “A ideia foi ir, aprender, disfrutar e, se possível, qualificar-se para a corrida. Sabíamos bem das nossas limitações”, referiu.

Num percurso bastante técnico, o brigantino sentiu algumas dificuldades, naturais face à falta de experiência neste tipo de competição. “O circuito era muito técnico e nós não levamos as relações corretas pelo que a mota esteve muito longa todo o fim-de-semana. Já sabíamos que não podíamos pontuar, independente da posição final, pois tínhamos especificações do Troféu Ohavale por isso tomamos uma decisão. Quando estavam cumpridos três quartos da corrida saímos, pois não quisemos interferir num campeonato tão competitivo como este”, acrescentou o pai do piloto.

A primeira prova no CEV, em Mini GP, deixou o piloto motivado e já garantiu a presença na próxima corrida, que está marcada para o circuito de Kottar em Burgos, nos dias 24 e 25 de Outubro.

Antes, já no próximo domingo, dia 13, Tiago Rafael vira as atenções para o Troféu ETG Ohvale no circuito de Outeiro de Rei, no Lugo.