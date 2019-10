Tiago Rafael termina nacional de minivelocidade no terceiro lugar

O jovem piloto brigantino concluiu a etapa flaviense no quarto lugar mas alcançou o terceiro na classificação final do campeonato.

No Circuito do Aeródromo/Kartódromo de Chaves, com muita chuva, Tiago Rafael arrancou da quarta posição na grelha de partida. O piloto andou praticamente toda a corrida no segundo posto, mas a três voltas do final uma avaria no motor obrigou Tiago Rafael a chegar à meta com a mota à mão, já que precisa de apenas dois pontos para garantir o terceiro lugar no nacional e no pódio do Troféu Ibérico.

A juntar ao terceiro lugar nas duas competições, e em ano de estreia, Tiago Rafael já tinha alcançado a quinta posição no Campeonato Galego e foi sexto No VF Chalenge Motorace.