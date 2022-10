Tiago Rafael vai estrear-se na final mundial do FIM Mini GP World Series

Ansiedade, algum nervosismo e, acima de tudo, vontade de desfrutar de uma experiência única. É desta forma que Tiago Rafael encara a participação na final mundial do FIM Mini GP World Series. “Vou com a expectativa de me divertir, principalmente, conseguir a melhor classificação possível e chegar à super final dentro do top 15, top 10 ou top 5”, afirmou.

Na final mundial do FIM Mini GP World Series participam os dois primeiros classificados de cada país. Os pilotos espanhóis já são velhos conhecidos de Tiago Rafael, pois o brigantino também participa no Campeonato de Espanha de Minivelocidade. “Já corri com os pilotos espanhóis. O Saragoza vai representar em primeiro lugar a Espanha e acabei a última corrida do Campeonato de Espanha colado a ele, com ele a liderar o grupo e eu em terceiro. O Edgar Silvano participou comigo na Copa Ibérica, ele ficou na primeira posição e eu em segundo”.

Tiago Rafael não vai sozinho, junta-se a Pedro Matos na comitiva que representa Portugal na prova que reúne jovens pilotos com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, que competem com motos da marca Ohvale, modelo GP-160. São 33 pilotos em representação de 15 países. Tiago e Pedro são apadrinhados por Miguel Oliveira.

E o brigantino viaja para Valência com a motivação em alta já que está muito perto de se sagrar campeão nacional de minivelocidade em Moto 5. O piloto tem 20 pontos de vantagem sobre o segundo classificado e só tem que terminar a prova.

A derradeira etapa realiza-se em Braga, ainda sem data definida depois de ter sido adiada devido ao mau tempo.

Tiago Rafael garantiu a qualificação para final mundial do FIM Mini GP World Series no dia 25 de Setembro, no Kartódromo de Palmela, na última prova da competição portuguesa. O brigantino fez P3 na derradeira etapa e terminou na segunda posição da geral, atrás de Pedro Matos.