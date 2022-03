Tiago Rafael vai estrear-se no Campeonato FIM Mini GP World Series 2022

Tiago Rafael vai estar em três frentes este ano. O piloto natural de Bragança, de apenas 10 anos, vai participar no FIM Mini GP World Series 2022, no Campeonato Nacional de Minivelocidade em Moto 5 e no Campeonato de Espanha.

A primeira prova está marcada para o próximo dia 20 de Abril. Trata-se da primeira de cinco provas do FIM Mini GP World Series 2022, competição apoiada pela FIM, Dorna e Federação Portuguesa de Motociclismo de Portugal, para jovens pilotos com idades compreendidas entre os 10 e os 14 anos, que vão competir com motos da marca Ohvale, modelo GP-160.

“É um campeonato que se realiza em vários países e no final das competições os três primeiros classificados de cada país são apurados para a final mundial, que se vai realizar em Valência, Espanha”, começou por explicar Tiago Rafael.

O brigantino passa de uma moto com cilindrada superior à que usava no ano passado e, por, isso, não cria expectativas. Nesta estreia, Tiago Rafael quer aprender e evoluir como piloto. “Vou tentar fazer o melhor possível e tentar superar-me a mim próprio. Em Portugal só conheço uma das cinco pistas onde se vão realizar as provas. Tenho a certeza que vai ser um grande desafio, pois esta prova traz outra adrenalina”.

O Campeonato FIM Mini GP World Series 2022 é o grande foco de Tiago Rafael, mas também vai competir no Campeonato Nacional de Moto 5 e no Campeonato de Espanha, onde em 2021 teve a oportunidade de competir com pilotos dos quatro cantos do mundo. “É uma prova com pilotos já muito experientes, os melhores do mundo. Este ano vou competir com uma moto diferente, com maior cilindrada. Esta mudança tinha que acontecer, faz parte do meu processo de evolução como piloto”.

O calendário para 2022 de Tiago Rafael conta ainda com passagens esporádicas pelo Campeonato Galego de Velocidade em Moto 5 e o Campeonato Nacional de Super Moto.

Para já, o piloto prepara-se para a primeira prova Campeonato FIM Mini GP World Series 2022, marcada para o dia 20 Abril, no Algarve, no Kartódromo de Portimão.