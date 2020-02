Tomás Igreja chamado ao plantel principal do G.D. Chaves

Sem os lesionados Ricardo Moura e Igor, o técnico, César Peixoto, recorreu aos serviços do jovem guarda-redes.

Tomás Igreja assinou, em Janeiro deste ano, contrato com o conhecido empresário israelita, Pini Zahavi, que tem uma carteira de jogadores de renome como Carlos Tevez (Boca Juniores) e polaco Lewandowski (Bayern Munique).

Esta não é a primeira vez que Tomás Igreja integra o trabalho da equipa sénior, que milita na 2ª Liga, e em Julho do ano passado assinou contrato profissional com os flavienses.

O guarda-redes, natural de Miranda do Douro, destacou-se no último fim-de-semana ao defender um penálti no nacional de juniores da 2ª Divisão frente ao Moreirense, na primeira jornada da fase de promoção. Um jogo que os flavienses venceram por uma bola a zero.