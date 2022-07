Tony reforça ataque do Rebordelo

Com o início da nova temporada à porta, os clubes do campeonato distrital mostram-se bastante activos no mercado de Verão.

O Rebordelo apresentou o segundo reforço para a nova época. Chama-se Tony, tem 22 anos, e vestiu a camisola do Jataisense, do Brasil, na temporada anterior.

Em Portugal, o atacante já representou o Coutada, em 2019/2020, e do Alcanenense (2018/2019).

Tony é o segundo reforço do Rebordelo, depois do médio Pedrinho, ex-GD Valpaços, que conta com passagem pelo Boavista.

O Rebordelo começa a preparar a nova época. O primeiro compromisso desportivo do clube é a Taça de Portugal. A primeira eliminatória está marcada para o dia 11 de Setembro.

Foto de ACD Rebordelo