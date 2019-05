Torneio Crescer Jogando 2019 promete ser o maior de sempre com mais de mil jovens jogadores

Cerca de mil atletas, 23 clubes, 180 jogos e 11 campos são os números da edição deste do Torneio de Futebol Crescer Jogando da Escola Crescer.

Este é já dos maiores torneios do nortes do país e conta com equipas de nome nacional como S.L.Benfica e Escola Hernâni Gonçalves e quatro emblemas espanhóis. Este ano vai estrear-se o SC Braga. “Será a primeira vez que o Braga vem ao nosso torneio e vai participar nos escalões de traquinas, petizes, benjamins e infantis”, referiu Francisco Fernandes, presidente da Escola Crescer.

Outra novidade é o alargamento do torneio ao escalão de juvenis, envolvendo, por isso, uma logística maior. “Envolve uma logística muito grande, principalmente da Escola Crescer. Depois contamos com o apoio do município, quer a nível financeiro quer logístico, da União de Freguesias, do IPB, do IPDJ e outros mais”, destacou Francisco Fernandes.

O convívio e a prática de futebol é o objectivo primordial nos escalões de petizes, traquinas, benjamins e infantis. Já em iniciados e juvenis a vertente competitiva é valorizada.

A 19ª edição do Torneio Crescer Jogando está agenda para os dias 8 e 9 de Junho, no Complexo Desportivo do IPB, em Bragança, e vai trazer à cidade mais de mil jovens jogadores de 23 clubes.