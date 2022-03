Torneio Crescer Jogando está de regresso

Depois do interregno de dois anos, devido à pandemia, o Torneio Internacional Crescer Jogando regressa no próximo mês de Junho, nos dias 25 e 26.

Várias equipas, de vários pontos do país, já confirmaram a presença no evento, inclusive a Escola Hernâni Gonçalves que participa desde a sua primeira edição. Também vão marcar presença equipas espanholas. “Por norma participam as equipas de Bembibre e Zamora. Estamos a alargar contactos no sentido de termos cá mais equipas espanholas”, disse Paulo Lico, director técnico da Escola Crescer.

O torneio, que é um dos maiores do Norte o país, atinge este ano um número redondo, vai para a 20ª edição, e ao contrário de 2019 pode não chegar à marca de mil participantes. “Este ano estamos cientes da dificuldade, face à proximidade da data do evento e com que avançamos para a organização. Podemos não ter tantos participantes, mas vamos tentar”.

O Crescer Jogando traz a Bragança equipas jovens de clubes como Benfica e SC Braga. Paulo Lico não tem dúvidas que este torneio é já uma referência. “Este torneio é um marco para a própria Escola Crescer e uma referência na região Norte”.

A 20ª edição do Torneio de Futebol Crescer Jogando regressa em Junho, nos dias 25 e 26, nos escalões de petizes, traquinas, benjamins, infantis, iniciados e juvenis.