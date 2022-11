Torneio de Atletismo Adaptado reuniu cerca de 60 utentes de oito instituições do distrito

Promover a inclusão social através da prática de deporto é o principal objectivo do III Torneio de Atletismo Adaptado organizado, esta terça-feira, pela Academia do Cento Social Paroquial dos Santos Mártires de Bragança.

A iniciativa contou com cerca de 60 participantes de oito instituições de solidariedade social do distrito e serviu para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência que se comemora no próximo sábado, dia 3 de Dezembro.

O torneio regressou após a paragem de dois anos, devido à pandemia, e foi uma manhã muito especial para todos os participantes. “É com enorme regozijo para todos que nos voltamos a reunir e a fazer uma prova de atletismo adaptado. É uma iniciativa que faz a verdadeira inclusão das pessoas com deficiência através do desporto”, destacou Sérgio Conde, técnico da Academia do Santos Mártires.

Os participantes competiram em várias disciplinas do atletismo, nomeadamente lançamento do peso, salto em comprimento, corrida de 100 metros e 1000 metros. A prática de desporto tem impacto significativo na vida destes atletas portadores de deficiência, nestes casos de síndrome de down e transtorno do espectro autista. “Eles estiveram imenso tempo sem realizar estas actividades e é importante voltarem a estes convívios”, acrescentou.

Sérgio Conde avança a vontade de algar o torneio à participação de instituições de fora do distrito de Bragança. “Futuramente, poderemos alargar o torneio a toda a zona norte em parceria com ANDDI Portugal”.

Parceira na actividade foi a Associação de Atletismo de Bragança. Rodolfo Moreno vê com bons olhos a realização da iniciativa e sabe bem da sua importância para estes paratletas. “É importante promover esta modalidade. Há indicadores que mostram que há +potencial nestes praticantes. É um dia agradável de prática desportiva, depois de tempos difíceis devido à pandemia”, destacou o presidente da AAB.

O III Torneio de Atletismo Adaptado contou ainda com a presença de José Costa Pereira, presidente da ANDDI Portugal, apoio do IPB, União de Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo, Instituto Português do Desporto e Juventude e Município de Bragança.

Centro de Educação Especial, Academia Santos Mártires, APADI, ASCUDT, UDEP (Bragança), APPACDM Mirandela, CERCI Macedo de Cavaleiros e Espaço Mais (Mogadouro) foram as instituições presentes no torneio.