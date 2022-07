Torneio de Hóquei em Patins do CAB regressou em grande

Depois a da paragem de dois anos, devido à pandemia, o Torneio de Hóquei em Patins do Clube Académico de Bragança (CAB) voltou a lotar a as bancadas do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira.

Os resultados são importantes em termos motivacionais, mas, mais do que isso, o convívio e a partilha de experiências entre atletas de diferentes realidades e contextos competitivos. “É importante sobretudo pelo convívio. Podemos observar como os nossos futuros adversários e até colegas de equipa jogam. Os resultados interessam mas não foi o mais importante”, afirmou Santiago Rodrigues, jogador do Clube Académico de Bragança.

O convívio também foi destacado por Afonso Veiga do Vila Praia de Âncora, equipa que venceu em sub-15 e sub-17. “É importante fazer novas amizades e são equipas com quem não jogamos no nosso campeonato”.

Pelo mesmo discurso alinhou a jovem Ana Roda da A.D. Sanjoanense. “Foi uma boa iniciativa. Foi um torneio interessante e divertimo-nos muito”, destacou a hoquista de São João da Madeira.

Família e amigos compareceram em peso nas bancadas do Municipal Arnaldo Pereira. A interacção do público “foi positiva”, como realçou Luís Mesquita, responsável pela secção de Hóquei em Patins do CAB. “É um torneio que já organizávamos antes da pandemia. Este ano trouxemos equipas de renome, muito competitivas e toda esta assistência, família e amigos dos atletas, veio alegrar o torneio no pavilhão e fora do pavilhão”.

No torneio ficou demonstrado que o futuro da modalidade no Clube Académico de Bragança está garantido. “Temos um bom alicerce para garantir a inscrição do clube nas próximas épocas nos primeiros escalões de formação”, garantiu.

A A.D. Sanjoanense venceu no escalão de escolares, a Escola Desportiva de Viana do Castelo triunfou em sub-13, e o Vila Praia de Âncora venceu em sub-15 e sub-17.

Durante os dois dias do torneio realizaram-se 23 jogos, participaram 200 jovens hoquistas em representação de oito clubes, portugueses e espanhóis, nos escalões de escolares, sub-13, sub-15 e sub-17.

Foto de C.A. Bragança