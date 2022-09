Torneio de Voleibol de Bragança está de regresso

O Clube Académico de Bragança (CAB) volta a organizar o Torneio de Voleibol de Bragança (TVB) depois de dois anos de paragem, devido à pandemia.

A prova tem início na sexta-feira, dia 30 de Setembro, e termina no domingo, dia 2 de Outubro, com jogos nos Pavilhões Arnaldo Pereira, da Coxa e da Escola Emídio Garcia. “Nos últimos dois anos, infelizmente, não podemos realizar o torneio. Claro que estamos muito contentes por retomarmos o torneio”, afirmou Zélia Fonseca, responsável pela secção de voleibol do CAB.

Esta é a sexta edição da prova e conta com a presença de oito clubes para competir nos escalões de iniciados e juvenis femininos. SC Vila Real, Voleibol Clube São Miguel dos Açores, Sport Vila Real e Benfica, Valpacinhos, Famões CA, Clube Voleibol do Peso da Régua e uma formação espanhola de Vigo são os clubes presentes que se juntam ao emblema anfitrião, o CAB. “Cada equipa em cada escalão vai realizar cinco jogos. É um torneio de abertura e que serve de pré-época para as nossas atletas, que já se preparam para os inter-regionais”.

O objectivo do CAB é voltar a competir no nacional, à semelhança da época passada, mas primeiro o clube terá que passar pelo inter-regional. As iniciadas vão participar na Associação de Voleibol de Trás-os-Montes e as juvenis vão jogar em Braga ou no Porto.

A sexta edição do Torneio de Voleibol de Bragança esteve marcada para o passado mês de Fevereiro, mas por questões de agenda das equipas convidadas acabou por ser adiada. “Não foi fácil trazer estes clubes. Inicialmente, este torneio era para se ter realizar em Fevereiro. Tínhamos duas equipas espanholas convidadas e não conseguimos. Entretanto, alterámos para o fim-de-semana de 24 e 25 de Setembro mas também não conseguimos e decidimos marcar para esta data. Estamos um pouco longe de tudo e temos dificuldade para trazer equipas ao torneio, mas com algum esforço conseguimos”, frisou Zélia Fonseca.

O Torneio de Voleibol de Bragança começa na sexta-feira e termina no domingo, estando a final prevista para as 14h00.