Torneio Internacional Marítimo Centenário uma experiência para recordar

Após dois anos sem se realizar, devido à pandemia, o Torneio Internacional Marítimo Centenário voltou a fazer a festa do desporto rei com os mais novos.

A prova, que já vai na oitava edição, contou com cerca de dois mil jovens jogadores em representação de 200 equipas, entre elas o Grupo Desportivo do Cachão.

O emblema da Associação de Futebol de Bragança fez-se representar pela formação sub-17 que integrou o grupo A. A turma transmontana ficou o quinto lugar, somou três pontos, com uma vitória frente ao Marítimo B, e derrotas com o F.C. Porto, Nacional da Madeira, Andorinha e Canicense.

Fernando Quintã, técnico do G.D. Cachão, já antevia dificuldades, e considera o facto de participar num torneio com tanto prestígio valeu a pena pela experiência. “É um balanço muito positivo. Desportivamente, tenho que aceitar que as equipas que jogaram connosco eram muito superiores e demonstraram em campo, mas este é um torneio de muita qualidade”, disse em entrevista à Rádio Terra Quente.

Da Madeira, o treinador garante que viajaram jovens felizes. “A nossa presença neste torneio valeu a pena só pela felicidade que vejo estampada no rosto destes miúdos”, destacou o técnico.

A comitiva do Grupo Desportivo do Cachão contou com 16 jogadores e quatro elementos da equipa técnica.

A 8ª edição do Torneio Internacional Marítimo Centenário foi organizado pelo Marítimo, começou no dia 10 (domingo) e terminou este sábado.

A AD Camacha venceu em petizes ao derrotar o CD Nacional na final decidida nos penáltis, depois do empate a duas bolas no tempo regulamentar.

Em iniciados, o Nacional venceu o dérbi madeirense ao vencer na final o Marítimo por 2-1.

Já em juvenis, o troféu viajou para a cidade Invicta. O F.C. Porto derrotou o CSD Câmara de Lobos por 8-1 no jogo da final.

Nos restantes escalões, o CS Marítimo venceu em infantis e o Potencial FC da Coreia do Sul em benjamins.

Foto de GD Cachão