Torneio Transfronteiriço levou o basquetebol a Vimioso

Oito clubes, quatro portugueses e quatro espanhóis, mais de 80 atletas, femininos e masculinos, passaram pelo 1º Torneio Transfronteiriço de Basquetebol, realizado no sábado, em Vimioso.

A iniciativa da Associação de Basquetebol de Bragança (ABB) teve como objectivo a divulgação e a implementação da modalidade na vila de Vimioso. E na promoção da modalidade as escolas têm um papel determinante. Tiago Silva, seleccionador distrital, acredita que em breve vai surgir um clube de basquetebol em Vimioso. “A estratégia passou por estar numa localidade que não tem basquetebol e tentar fomentar a prática da modalidade na vila de Vimioso. Numa primeira parte, na quinta-feira, fomos às escolas e este domingo voltamos a realizar uma actividade com os alunos. Isso foi conseguido. O próximo passo é ter um clube em Vimioso”, disse.

Actulmente, a Associação de Basquetebol de Bragança tem apenas três clubes filiados: G.D. Macedense, Estrelas Brigantinas e Mirandela Basquete Clube.

Marcelino Martins, presidente da ABB, quer levar o torneio a outras localidades. “Vamos falar com as autarquias, que ainda não têm basquetebol, como Vinhais, Miranda do Douro, Vila Flor, para transportar para essas localidades o que fizemos em Vimioso”.

Importante para a promoção do basquetebol é também a formação de técnicos, o que não tem sido fácil no distrito de Bragança. “Temos que ter a noção que estamos numa região com baixa densidade populacional e que não andamos no basquetebol para ganhar dinheiro. Estamos a tentar fazer cursos de treinadores para poderem trabalhar em todos os concelhos”, referiu Marcelino Martins.

Mirandela Basquete Clube, Estrelas Brigantinas, Guarda UP Escola Desportiva, Basquete Clube de Vila Real, CD Zamora, CB Zamora, C.A.B. La Bañeza, Clube Deportivo Corazón Maria Zamora foram os clubes que participaram no 1º Torneio Transfronteiriço de Basquetebol, em sub-14 e sub-16 masculinos e femininos.

Depois de Vimioso, a iniciativa tem já uma segunda edição marcada, mas desta vez do outro lado da fronteira, em Zamora, no dia 28 de Maio, e direccionado para os atletas do minibasquetebol.