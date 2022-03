Torre de Moncorvo recebe GPS EPIC Samsys e conta com cerca de 300 betetistas

O GPS EPIC não é novidade no distrito de Bragança. O evento já passou por Macedo de Cavaleiros e este ano chega, pela primeira vez, a Torre de Moncorvo.

É muito mais que um evento desportivo. Trata-se de um roteiro turístico e gastronómico, que apresenta aos participantes as localidades por onde o passeio passa. Pretende-se que seja um dia épico de superação pessoal. “Este tipo de eventos visa, além de estimular a utilização da bicicleta para a prática desportiva e lazer, promover as potencialidades turísticas, culturais, históricas e sociais das regiões definidas pela organização para a sua realização. Para tal, procura envolver os agentes económicos locais, contribuindo para a dinamização da economia, através da promoção do território e das suas potencialidades”, explicou Gonçalo Aires da organização, a cargo do Clube de Ciclismo de Torre de Moncorvo, Sabor Bikers.

O GPS EPIC é um passeio amigo do ambiente. Como o próprio nome indica é usado um GPS para a orientação dos participantes não havendo marcações com fitas ou placas. “Este conceito, embora centrado em eventos de BTT, não tem qualquer cariz competitivo, assentando na exclusiva navegação por GPS”.

São esperados cerca de 300 participantes. Um número “bastante positivo”, como destacou Gonçalo Aires, “sendo que é a primeira vez que se realiza na vila de Torre de Moncorvo”.

Quem participar pode escolher o grau de dificuldade do percurso: acessível de 45 km, moderado de 70 km ou exigente de 80 km.

O GPS EPIC Samsys chega a Torre de Moncorvo no próximo sábado, com início às 07h30, depois do Mitic Landscape Drave, realizado no dia 26 de Fevereiro.