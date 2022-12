Trail nocturno reuniu 260 participantes em nome da solidariedade

A solidariedade e o desporto aqueceram a noite de sábado gelada em Bragança.

O Trail Nocturno Solidário regressou após uma paragem, devido à pandemia, e reuniu 260 atletas, no trail de oito quilómetros e na caminhada de cinco quilómetros, por uma causa nobre.

Este ano o valor angariado, 1265 euros, foi doado à Cáritas Diocesana de Bragança. Um gesto nobre, em especial nesta época natalícia, que vai contribuir para confortar quem mais precisa. “Além do valor monetário, o que marca este gesto é o facto de a caridade ser o reflexo do coração e generosidade das pessoas e da sensibilidade que têm perante o outro. É isso que alegra, que as pessoas em tempos difíceis se unam para ajudar quem está mais vulnerável”, destacou Emanuel Lameiras, representante da Cáritas.

O trail é, por isso, muito mais que um evento desportivo. “É um evento solidário. Não há classificações oficiais. O mais importante é ter este gesto de solidariedade com que mais precisa”, realçou Carlos Fernandes, presidente do Ginásio Clube de Bragança.

Braima Dabó, atleta guineense que já foi condecorado pelo Presidente da República com uma medalha de mérito, após o gesto de fair-play nos Mundiais de Atletismo em 2019, em Doha, no Catar, foi o pardinho da quarta edição. “É sempre um orgulho apadrinhar causas sociais. Depois de tempos difíceis, é bom voltar a reunir tanta gente por uma causa e a juntar a isso a prática desportiva”, sublinhou o atleta que regressou ao GCB.

Em termos desportivos, Ruben Santarém (FC Vinhais) venceu o trail em masculinos e Rosária Sebastião (Ginásio Clube de Bragança) em femininos.

O Trail Nocturno Solidário foi organizado pelo Ginásio Clube de Bragança e promovido pelo município.