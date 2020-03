“Trail Run Vales de Vimioso” superou expectativas

Os atletas vieram de várias localidades do país e da vizinha Espanha. Foram quase 300 participantes na estreia dos Furões de Vimioso na organização de provas de atletismo.

O evento organizado em parceria com o município, “superou todas as expectativas”, como sublinhou o director de prova, Ricardo Dias.

O regresso em 2021 está garantido e Ricardo Dias eleva mesmo a fasquia para os mil participantes. “No próximo ano eu tenho a certeza de que vamos estar perto dos mil. Se nesta primeira edição conseguimos cerca de 300 participantes com três meses de divulgação, no próximo ano vamos conseguir chegar aos mil”.

Marco Faria (Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo) venceu o Trail Longo, de 25 quilómetros, em masculinos e Verónica Oliveira (CDM Alto Sil) em femininos.

No Trail Curto, de 15 quilómetros, Carlos Lopes terminou na primeira posição. “O percurso era muito interessante e tinha um pouco de tudo. Passámos por paisagens lindíssimas. É uma prova boa de se fazer”, disse o atleta do Clube Académico de Mogadouro.

Em femininos, a brigantina Lucinda Moreiras continua a dar cartas. Depois do segundo lugar alcançado, no dia anterior, em Vinhais, no Trail dos Diabos, conquistou o primeiro lugar em Vimioso.

O Trail Run Vale de Vimoso é muito mais que uma competição. Jorge Fidalgo, presidente do município, diz tratar-se um cartão-de-visita do concelho. “Este trail chama-se ‘Vales de Vimioso’, uma marca que nós criámos, que inclui as Termas ou o Pinta, que queremos promover e, fundamentalmente, dizer às pessoas que aqui há condições para a prática do desporto”.

Jorge Fidalgo quer reforçar a aposta nas provas de atletismo em Vimoso e ainda este ano, em Dezembro, na Feira de Artes e Ofícios, o município vai recuperar a meia-maratona em parceria com os Furões de Vimioso e a Associação de Atletismo de Bragança.