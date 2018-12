Trail Urbano Nocturno Solidário vai beneficiar a Santa Casa de Bragança

Com um percurso de cerca de oito quilómetros, a percorrer as principais artérias da capital de distrito, o II Trail Urbano Nocturno Solidário, integrado na programação de “Bragança – Terra Natal e de Sonhos”, vai por os brigantinos a correr já no sábado, dia 22.

As receitas da iniciativa, que integra também uma caminhada de seis quilómetros, revertem este ano, na totalidade, para a Santa Casa da Misericórdia de Bragança, não fosse este o ano em que a instituição comemora 500 anos. “Apesar de ter algumas subidas, descidas e escadas é um percurso perfeitamente acessível para toda a gente”, disse o presidente do Ginásio Clube de Bragança, Carlos Fernandes.

Para esta causa, os participantes do trail contribuem com sete euros e os da caminhada com cinco, sendo estes os valores das inscrições. “Especialmente a zona do centro e junto ao castelo vão descrever um percurso citadino que, embora tenha algumas zonas comuns ao ano passado, tem uma variação grande. Em relação à partida e chegada, que no ano passado foi na Praça Camões, este ano será na Praça da Sé, seguindo pela Avenida João da Cruz. A parte final liga o Castelo à Praça da Sé”, descreveu.

Quanto às inscrições, o presidente do Ginásio Clube de Bragança explicou ainda que gostariam de ter mais que no ano passado, ultrapassando as 250, embora, neste momento, ainda não se tenha atingido essa marca.