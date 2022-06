Transfronteriza 2022 junta o BTT ao Trail Running

O Transfronteriza – Campeonato Ibérico que une Portugal e Espanha está de regresso no próximo fim-de-semana, dias 11 e 12 de Junho, e a quinta edição traz novidades. Este ano para além da prova de trail running a organização juntou uma competição de BTT.

O percurso, bastante técnico, começa e acaba na Petisqueira, aldeia do concelho de Bragança, tem 46 quilómetros e um desnível acumulado de 1200 metros. A prova de BTT está marcada para sábado com início às 08h00 (hora portuguesa).

No dia seguinte, é a vez de portugueses e espanhóis competirem em trail running. Os participantes têm três percursos disponíveis: o trail longo de 34 quilómetros, com início em Figueruela de Arriba, em Zamora; o trail médio de 20 quilómetros, que começa em Manzabal de Arriba; e o trail curto de 14 quilómetros que parte de Santa Cruz de los Cuérragos. As três distâncias terminam em território português, em Rio de Onor.

Os participantes podem competir em Trail Running e BTT ou optarem apenas por umas das modalidades.

O Transfronteriza – Campeonato Ibérico é organizado pela Deputacion de Zamora e conta com a colaboração do Município de Bragança.

Foto de Arte Deportivo