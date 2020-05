“Transfronteriza” – Campeonato Ibérico adiado para 13 de Dezembro

A “Transfronteriza” – Campeonato Ibérico foi adiado para o dia 13 de Dezembro devido à Covid-19.

A prova é organizada pela Diputación de Zamora em parceria com o Município de Bragança.

“Dada a situação excepcional de força maior que existe actualmente em Espanha e em Portugal não é apropriado continuar com a data prevista de 6 e 7 de Junho. Como já foi divulgado desde o início, todos os inscritos que não desejarem participar na Transfronteriza na nova data, 13 de Dezembro de 2020, recebem o reembolso a 100% do valor da inscrição”, lê-se no comunicado da organização.

No mesmo documento a Deputación de Zamora acrescenta que “se não for possível realizar o evento em Dezembro, a edição 2020 será suspensa com 100% da inscrição a se devolvida a cada um dos participantes”.

A “Transfronteriza” – Campeonato Ibérico é um confronto desportivo entre portugueses e espanhóis, que decorre na fronteira de ambos.

A edição deste ano vai começar na aldeia de Rio de Onor, em Bragança, e termina em Figueruela de Arriba, em Espanha.

Foto: Site Campeonato Ibérico - Transfronteriza