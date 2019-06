“Transfronteriza” a competição que une Portugal e Espanha

Está marcada para domingo, dia 16 de Junho, a terceira edição da “Transfronteriza – Campeonato Ibérico”. A prova de trail que põe frente a frente Portugal e Espanha.

No primeiro ano a prova contou com pouco mais de 30 portugueses e este ano, na apresentação da iniciativa, ainda a quase três semanas do seu acontecimento, havia já perto de 200 inscritos. Pelas contas da organização já eram 400 pessoas a querer participar, o que significa que a armada lusa representa metade dos interessados. “Este ano há um 'boom' de Portugal”, explicou António del Pozo, da organização.

A aldeia de Rio de Onor, no concelho de Bragança, é o ponto de chegada dos percursos, que partem todos do país vizinho das aldeias de Santa Cruz de los Cuerragos, Riomanzanas e Figuerela de Arriba. A prova conta com um trail longo, de 32 km , um curto, com 24 km, um mini-trail, de 14 km, e uma caminhada, também de 14, sendo todos eles “relativamente difíceis por causa da orografia”, adiantou ainda o organizador.

A ideia de juntar os dois territórios partiu da Diputacíon de Zamora. Para José Luis Bermúdez, responsável pela cultura da localidade espanhola, a prova mostra que “através do desporto há convivência entre ambos os países” e é uma forma de levar turistas a esta região pois quem vem “depois repete com a família”.

O vereador brigantino, Miguel Abrunhosa, vê com agrado o facto de haver participantes de vários pontos do país e sublinha que “os territórios de fronteira são cada vez mais espaços de oportunidades e cooperação”.