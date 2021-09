Travessia do Rio Tua marcada para o dia 12 de Setembro

A competição, a antepenúltima do calendário, pontua para o Circuito Nacional de Água Abertas e conta com as provas de 400, 1500 e 3000 metros em Absolutos masculinos e femininos.

A X Travessia do Rio Tua é organizada pela secção de natação do S.C. Mirandela, município mirandelense, Associação de Natação do Nordeste e Federação Portuguesa da modalidade.