Treinador brigantino na equipa técnica do Vilafranquense

O brigantino Pedro Machado integra a equipa técnica do Vilafranquense, 15º classificado da II Liga, liderada por Carlos Pinto, que sucede a João Tralhão.

Pedro Machado há vários anos que trabalha com Carlos Pinto. Santa Clara (2017/2018), Famalicão (2018/2019), Leixões (2019/2020) e Grupo Desportivo de Chaves (2020/2021) são os clubes que fazem parte do currículo do treinador de 36 anos.

A nova equipa técnica do Vilafranquense foi apresentada esta quinta-feira e tem estreia agendada para o próximo sábado, no terreno do Casa Pia, em partida relativa à 24ª jornada da II Liga.