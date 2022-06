Treinador brigantino ruma ao futebol alemão

Eduardo Gonçalves, técnico de futebol natural de Bragança, prepara-se para abraçar mais um desafio internacional. Depois da China, de uma breve passagem pelo Dubai e do trabalho desenvolvido nas Maldivas, o técnico, de 37 anos, vai mudar-se para a Alemanha, para orientar os sub-17 e sub-19 do DFI Bad Aibling, a pouca mais de 40 quilómetros de Munique.

“Foi tudo muito rápido, mas o projecto agradou-me bastante. É um projecto não tão resultadista mas mais ligado à formação. O clube tem um protocolo com a Talentprojekt, que traz 45 a 50 jogadores dos Estados Unidos para se desenvolverem e tentarem contratos profissionais na Alemanha após os 19 anos”, explicou Eduardo Gonçalves.

A vontade de regressar ao trabalho diário no campo, já que nas Maldivas as tarefas do brigantino incidiam na formação de treinadores, observação de jogadores e organização das selecções sub-16 e sub-17, levou o técnico a aceitar a proposta do emblema alemão.

Sobre a passagem pelas Maldivas, Eduardo Gonçalves guarda uma experiência “positiva e enriquecedora”. No país situado no Oceano índico encontrou o genuíno futebol de rua. “O jogador maldivo é, de facto, ágil e hábil para jogar futebol. São jogadores que não estão formatados, ao contrário do jogador Europeu que já tem mais conhecimento e um conhecimento precoce do jogo”, explicou.

Eduardo Gonçalves destaca a cultura desportiva do povo das Maldivas. “Vemos miúdos e mesmo pessoas mais velhas nas ruas a jogar voleibol, futebol e críquete, a modalidade que é mais praticada”.

Nas Maldivas cem por cento da população é muçulmana o que obriga a quem vem de fora a uma adaptação, mesmo no futebol. “É uma cultura muito rígida e que acaba por interferir nas rotinas diárias. Os treinos tinham que ser antes ou depois das rezas. Se havia uma chamada para asa rezas o treino tinha que ser interrompido. Houve uma série de rotinas às quais tivemos que nos adaptar. Esta experiência enriqueceu-me como ser humano e foi sem dúvida fantástica”.

Preparado para mais uma aventura no estrangeiro, Eduardo Gonçalves vai emigrar para a Alemanha. No próximo dia 1 de Agosto começa a trabalhar no DFI Bad Aibling.

Para trás fica a passagem pelas Maldivas, onde trabalhou com as selecções sub-16 e sub-17, Dubai e China, onde esteve quatro anos, no F.C. Joy Soccer Shenzhen, academia do Guangzhou e Ebbe Sand Soccer Academy.