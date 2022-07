Treinador do Macedo candidato às eleições do Núcleo do Porto da Associação Nacional de Treinadores de Futebol

As eleições estão marcadas para a próxima segunda-feira, dia 25 de Julho, e o treinador, de 59 anos, lidera a única lista a sufrágio, sendo, por isso, certa a sua eleição.

O Núcleo do Porto da ANTF há cerca de dois que estava praticamente sem actividade, após a morte de Pedro Nery, o último presidente do núcleo.

Da lista de José Carlos Afonso constam nomes de vários técnicos nacionais como Carlos Brito, ex-treinador do Rio Ave, Bizarro, técnico do São Martinho, e Manuel Matias, antigo central do Vitória SC e ex-treinador do G.D. Mirandês.

As eleições do Núcleo do Porto da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) estão marcadas para segunda-feira, das 15h00 às 19h00.