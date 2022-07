Treinador do Macedo é o novo presidente do Núcleo do Porto da ANTF

O técnico, de 59 anos, liderou a única lista a sufrágio. José Carlos Afonso considera importante o papel dos núcleos de treinadores na resolução dos problemas da classe. “A razão de existirem os núcleos é uma razão muito objectiva. A ANTF acaba por ser pequena para chegar a todos os cantos do país e os núcleos acabam por estar mais perto dos sócios por regiões”.

O Núcleo do Porto da ANTF há cerca de dois que estava praticamente sem actividade, após a morte de Pedro Nery, o último presidente. José Carlos Afonso decidiu avançar para as eleições para o núcleo “não cair num vazio directivo”. “É um dos núcleos mais antigos do país e formado por pessoas que têm história enorme no futebol português”.

Da direcção José Carlos Afonso constam nomes de vários técnicos nacionais como Carlos Brito, ex-treinador do Rio Ave, Bizarro, técnico do São Martinho, e Manuel Matias, antigo central do Vitória SC e ex-treinador do G.D. Mirandês.