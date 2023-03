Treinador natural de Moncorvo assume cargo de adjunto do FK Partizan

Bruno Fidalgo já trabalha no FK Partizan. O treinador natural de Moncorvo assumiu o cargo de adjunto de Igor Duljaj.

Esta é a primeira experiência do treinador transmontano no estrangeiro, depois de ter treinado o G.S. Loures no Campeonato de Portugal, na temporada passada.

Bruno Fidalgo já foi adjunto do Vitória de Guimarães e Gafanha.

O Partizan ocupa, nesta altura, o segundo lugar da Liga sérvia com 54 pontos, menos 18 do que o líder do campeonato, o Estrela Vermelha.