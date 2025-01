Tremoços, vinho e tabaco voltam a assinalar Festa dos Rapazes em Vale de Salgueiro

Este domingo e segunda-feira, Vale de Salgueiro voltou a viver a Festa dos Rapazes em honra do Santo Estêvão. Todos os anos é escolhido um rei, que anda pela aldeia com uma coroa na cabeça a distribuir tremoços e vinho, com um grupo de tocadores de gaita-de-foles. Este ano, o Igor Pinheiro foi responsável por carregar a coroa, símbolo de poder e riqueza, e depois de uma arruada, juntaram-se em sua casa para um lanche de iguarias da região. Ao início da noite de domingo, começaram a ser distribuídos os tremoços e o vinho. “São 250 quilos de tremoços. São todos distribuídos. O vinho é caseiro e é distribuído numa cabaça. As pessoas que quiserem beber daí, bebe, quem não quiser, temos de beber nós”, contou. Esta tradição é também conhecida pelas crianças da aldeia fumarem nestes dois dias de festas. Os jovens andam com maços de tabaco e garantem que só fumam nesta altura do ano. “É uma tradição que há muitos anos que existe, eu não pretendo fumar quando for grande, mas pretendo vir sempre à tradição”, disse Rui, de 12 anos, salientando que os pais “não dizem nada, porque também faziam isso quando eram pequenos, porque é normal”. O presidente da Junta de Freguesia, que sempre cumpriu a tradição, garante que não é isso que deixa as pessoas viciadas no tabaco. “Já tenho 70 anos e fumava um cigarrinho na festa dos reis, não apanhei o vício, porque fumávamos para nos mostrarmos e quando chegávamos ao café fumava o cigarrinho e atraía as miúdas”, frisou Adérito Teixeira. Na segunda-feira, dia de Reis, Igor voltou a percorrer a aldeia de Vale de Salgueiro com a coroa, para receber as ofertas monetárias dos moradores, designada “manda”. Este ano, rondou os dois mil euros. A festa terminou com a celebração da missa, onde acontece a cerimónia de entronização e é escolhido um novo rei para dar continuidade à tradição no próximo ano.

Foto: Rádio Terra Quente