Três mirandelenses nos Jogos do Mediterrâneo 2022

A selecção nacional de ténis de mesa vai participar nos Jogos do Mediterrâneo 2022, que vão decorrer de 25 de Junho a 6 de Julho, em Oran, na Argélia.

A comitiva lusa conta com três mirandelenses nas provas de equipas e singulares: Matilde Pinto, atleta do CTM Mirandela, João Geraldo, que representa actualmente o Les Loups D´Angers de França, e Xie Juan, treinadora do CTM Mirandela e seleccionadora nacional feminina.

Os Jogos do Mediterrâneo 2022 é um evento multidesportivo com 29 modalidades e a participação de 26 comités olímpicos nacionais.

Portugal vai fazer-se representar por 164 atletas, no total, em 21 modalidades. Em Terragona 2018, ano de estreia das selecções nacionais nesta competição, Portugal conquistou 24 medalhas, três delas de ouro, duas no triatlo e uma em equestre, bem como oito de prata e 13 de bronze.