Trial 4x4 traz a Bragança cerca de quatro mil visitantes

O Campeonato de Portugal de Trial 4x4 está de regresso à cidade de Bragança. No próximo domingo, dia 4, a quarta etapa traz ao Nordeste Transmontano mais de 30 equipas de todo o país, incluindo da ilha da Madeira.

A prova é considerada a mais dura da competição e promete fazer subir a adrenalina na pista instalada na aldeia de São Pedro dos Sarracenos, levando ao limite máquinas e pilotos. “Este ano vamos ter uma pista ainda mais dura. O ano passado quem venceu deu 12 a 13 voltas e este ano é provável sejam menos”, disse Flávio Gomes, presidente da Associação TT Sem Limite, que organiza a prova.

Flávio Gomes também vai competir, em Super Proto, pela TâBô Pacar Team e tentar a vitória que lhe tem escapado em Bragança, que há quatro anos recebe o Campeonato de Portugal de Trial 4x4.

O evento é muito mais que uma prova de todo-o-terreno pois atrai milhares de visitantes e coincide com a “Festa de Verão de Bragança”. São esperadas cerca de quatro mil pessoas e muitos foram os pilotos que tiveram dificuldade em conseguir alojamento. “É uma prova que junta muita gente, cerca de quatro mil pessoas. Dinamiza a economia, a hotelaria, a restauração”, destacou Hernâni Dias, presidente do Município de Bragança.

Este ano a organização tem em conta as questões ambientais e, por isso, vai haver copos reutilizáveis. “Só bebe quem comprar o copo à entrada, na bilheteira. Vamos fazer a entrada a 3€ com o copo”, explicou Flávio Gomes.

Os pilotos chegam a Bragança no sábado, dia 3, para as habituais verificações técnicas e parque fechado na Praça Cavaleiro Ferreira. No dia seguinte, a etapa começa às 10h00 com um prólogo e o início da prova de resistência está marcada para as 14h30. No final, antes da cerimónia de entrega de prémios há uma Sunset Party.

Rui Rocha (Team Rj69) parte para a prova na liderança em termos Absolutos e na classe de Proto. Sérgio Ferreira é líder em Super Proto e Carlos Gomes é primeiro e Extreme.