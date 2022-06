Tribunal/OA vence Torneio da Função Pública de Bragança

Foi uma final inédita e a primeira vez que o Tribunal/OA venceu aquele que é o mais antigo torneio de futsal do distrito de Bragança.

O Tribunal/OA derrotou na final a ACISB (Associação Comercial Industrial e Serviços de Bragança) por 2-11 e quebrou o a hegemonia da GNR/GPIS, organizadora da 34ª edição e que ficou no terceiro lugar, após o triunfo por 2-0 frente à EPPU/AEEG.

O jogo até começou equilibrado e só o golo de Albano, aos 9 minutos, para a ACISB começou a dar outra dinâmica ao jogo.

A resposta do Tribunal/OA chegou aos 16’ através de António Pedro, que foi o homem do jogo. Apontou quatro golos e fez três assistências. A partir daqui os novos detentores do troféu superiorizaram-se. Miguel Castro fez o 1-2 aos 18 minutos e o 1-3 ainda antes do intervalo.

Na segunda metade, a formação do Tribunal/OA não deu margem de manobra ao adversário, que ainda tentou através de Litcha, Rui Pereira e Zezé, mas na baliza esbarraram com Carlos Moura Alves. O guarda-redes do Tribunal fez uma exibição segura tal como os restantes jogadores. Hélder, António Pedro, Miguel Castro e Beto concluíram o recital de golos. No último minuto, Rui Pereira ainda reduziu para 2-11 mas não foi suficiente para inverter o resultado.

“Uma vitória justa”, foi desta forma que António Pedro, uma das figuras da final, falou do jogo. “A equipa adversária acabou por marcar primeiro, depois empatámos e, a partir daí, acho que fomos superiores, apesar da boa réplica da equipa adversária”, disse.

Natural de Famalicão e há seis anos a trabalhar em Bragança, António Pedro está de partida e leva boas memórias da cidade e do torneio. “Parabéns a todas as equipas que participaram. E sou de Famalicão, estive aqui seis anos e sinto-me um pouco brigantino. Foi um gosto”.

Outra das figuras do jogo foi Carlos Moura Alves, guarda-redes do Tribunal/AO, que representou a equipa pela terceira vez. “Não há jogos fáceis. Uma palavra para a equipa da ACISB que disputou este jogo com muita valentia. A ACISB partiu na frente do marcador e nós tivemos muito discernimento para dar a volta. Desde já obrigada pelo apoio que tivemos na bancada”.

Em prova estiveram 16 equipas, divididas por três grupos, no regresso do torneio após dois anos de interregno, devido à pandemia. Para o capitão João Sousa, da organização a cargo da GNR/GIPS, o balanço é “extremamente positivo” e destaca a “postura de todas as equipas ao longo do torneio”.

A GNR/GPIS passou o testemunho ao Tribunal/AO para organização do torneio em 2023. “Tivemos uma final inédita e um vencedor novo, o que acaba por ser positivo até para quem assiste ao torneio. Há, assim, uma rotatividade. Este torneio é muito mais do que aquilo que se passa nos jogos. É a amizade e a camaradagem entre as pessoas que participam”.

ACISB 2 – Tribunal/OA 11 foi o resultado da final do Torneio da Função Pública de Bragança, que começou no dia 17 de Maio e terminou esta quarta-feira.

No terceiro lugar ficou a GNR/GIPS que venceu a EPPU/AEEG por 2-0 com golos de Hélio Raposo.