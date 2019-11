Triunfo categórico

A vitória caseira (6-5) frente ao Contacto na jornada 5 da série A do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão serviu de tónico aos Pioneiros para a deslocação a Cerva.

O início menos positivo de época parece ter ficado para trás e os brigantinos arrancaram, no sábado, a segunda vitória consecutiva, 1-4 com os Amigos de Cerva.

A história do jogo concentra-se na segunda metade, depois de um nulo no marcador ao intervalo.

Os locais entraram melhor e a marcar aos 21 minutos por intermédio de Filipe Branca. Do lado dos Pioneiros tardava o golo do empate mas a experiência de Feija e a irreverência de Pimpo deram frutos. Feija apontou dois golos de rajada (31’, 32’) e colocou os comandados de Ricardo Pires na frente do marcador.

Pimpo conseguiu a mesma proeza. O jogador brasileiro também bisou (38’, 39’) e fechou a contagem em 1-4.

Com este resultado os Pioneiros de Bragança subiram mais um degrau na tabela, ocupam o oitavo lugar com seis pontos.

As duas equipas voltam a defrontar-se no próximo domingo, dia 10, na segunda eliminatória da Taça de Portugal de Futsal.