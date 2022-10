Triunfo categórico

O Clube Académico de Bragança entrou forte no Campeonato Inter-Regional de juvenis feminino da Associação de Voleibol de Braga e dá passos importantes na caminhada para o apuramento para o nacional.

Depois do triunfo por 2-3 frente ao Dumiense, na jornada inaugural, as brigantinas receberam e venceram, este domingo, o VC Viana por 3-0, com os parciais de 25-12, 25-19 e 25-13.

São duas vitórias importantes numa semana que antecede a jornada dupla. “Controlámos o jogo do início ao fim e demos minutos de jogo a todas as atletas. Não foi um jogo muito dinâmico, no entanto foi um resultado que nos galvaniza para o próximo fim de semana de jornada dupla, com o CART e Braga. Será uma jornada exigente”, disse o técnico, Pedro Jacinto.

Mais uma vez os brigantinos compareceram em massa ao jogo. O apoio dos adeptos foi importante para o CAB somar mais um triunfo. “Destaque especial para o apoio nas bancadas e o espectáculo que é jogar voleibol em Bragança, é isso que nos satisfaz. As vitórias em nossa casa têm sempre um sabor especial”.

Agora seguem-se dois jogos, jornada dupla, no próximo fim-de-semana, no dia 5 de Novembro em casa com o CARTaipense e no dia seguinte, também em Bragança, com o Braga.

Foto de CAB