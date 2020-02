Triunfo categórico após reviravolta e a jogar só com dez

Foi uma jornada perfeita para o S.C. Mirandela. Aliada ao resultado os comandados de Armando Santos conseguiram uma boa exibição, provavelmente a melhor da temporada.

Os alvinegros praticaram bom futebol, foram pacientes e mostraram capacidade de superação.

Depois de uma primeira metade sem golos, mas com várias oportunidade para inaugurar o marcador, quer em jogadas construídas pelas alas, com Elias e César como protagonistas, quer em lances de bola parada, com Corunha e Luan a fazerem tremer a defesa madeirense, os alvinegros alcançaram a vitória já ao cair do pano. E não foi fácil.

Aos 61 minutos os insulares chegaram à vantagem de penálti, na sequência da falta de Califo sobre Rudy. Lessinho foi certeiro e fez o 0-1.

Contudo, a formação da cidade do Tua não atirou a toalha ao chão e conseguiu a reviravolta no marcador, mesmo a jogar com dez elementos face à expulsão de Corunha aos 65’.

A entrada do ponta de lança Matheus trouxe uma nova dinâmica ao ataque. O jogador brasileiro assistiu Elias para o 1-1, aos 76’, e marcou o 2-1 aos 90’+6, garantindo o triunfo caseiro.

Antes esteve à vista o segundo da União da Madeira. Califo na tentativa de cortar o esférico enviou a bola à barra da própria baliza.

Este foi um resultado importante para o Mirandela que se distancia da linha de água. Os mirandelenses têm já oito pontos de vantagem sobre o Pedras Salgadas, que é a primeira equipa em zona de despromoção.