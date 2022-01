Triunfo categórico com um bis de Takumi

Finalmente a vitória, a primeira e os primeiros pontos na Fase de Apuramento de Campeão. O Macedense brindou os adeptos com um triunfo por 5-3 frente à ADC Bairros.

O jogo fica de memória para Takumi. O ala japonês, de 25 anos, que se tinha estreado com a camisola do Macedense na jornada anterior, frente ao ABC Nelas, bisou e trouxe mais poder ofensivo à equipa de Costinha.

A eficácia na finalização foi a chave que abriu portas para a vitória, mas o triunfo até podia ter sido mais dilatado. A 20 segundos do final da primeira metade, com 1-1 no marcador, Ricardo Simão falhou uma clara oportunidade. Ao segundo poste, o ala macedense só tinha que encostar para golo, após um cruzamento de Patrick Erick, mas acabou por falhar. Já na segunda parte, Pauleta (21’) e Vítor Hugo (33’) remataram ao poste.

O caminho para a vitória começou a ser construído logo aos dois minutos com um golo de Zé João numa jogada de insistência do camisola 8. Os forasteiros chegaram ao empate aos 10’ por intermédio de Dani Ferreira após assistência do antigo internacional português, Israel Alves, que aos 44 anos confere experiência à equipa de Castelo de Paiva.

Na segunda metade, os locais voltaram à vantagem aos 22’, com um golo de Pauleta de canto directo, mas a bola parece ainda tocar em Kéké.

O Macedense estava por cima no jogo e Takumi veio reforçar a superioridade dos locais. O japonês rubricou o 3-1 aos 30 minutos. Aos 32’, a resposta do adversário chegou com um golo de Tiago Torres que reduziu para 3-2, mas Takumi estava inspirado e apontou o quarto golo da equipa de Macedo de Cavaleiros, o segundo da conta pessoal.

Aos 37’, numa altura em quer a ADC Bairros jogava com o quinto elemento, Ricardo Simão arrancou para o ataque, viu a baliza completamente aberta e finalizou com sucesso, rubricou o 5-2.

A poucos segundos do final do encontro, Dani Ferreira ainda reduziu para 5-3, mas o golo do camisola 7 não chegou para inverter o resultado.

A ADC Bairros continua sem pontuar, já o Macedense somou o primeiro triunfo na fase de apuramento de campeão.

A equipa treinada por Costinha subiu para a nova posição, com três pontos, e na próxima jornada viaja até à Madeira para defrontar o Marítimo.