Triunfo sofrido deixa Macedense mais perto da manutenção

O Grupo Desportivo Macedense deu hoje um passo importante para garantir a manutenção quando restam duas jornadas para terminar a fase regular.

Os comandados de Costinha venceram o Paços de Ferreira por 6-5, mas a incerteza no resultado pairou até ao último segundo, depois de os visitantes terem estado a perder por 6-1.

O Macedense entrou bem e a criar oportunidades. A primeira teve como protagonista Vítor Hugo, que não conseguiu finalizar à boca da baliza. Carlos Pires e Pauleta também tentaram a sorte, mas sem efeito.

Os castores equilibraram a partida e conseguiram chegar à vantagem. Guelinho fez o 0-1 aos 8 minutos.

A resposta do GDM chegou dos pés de Ricardo Simão. O ala, de 23 anos, empatou a partida aos 10’.

O segundo do Paços de Ferreira esteve à vista aos 13 minutos, Vitinha rematou com estrondo ao poste da baliza de Cocô, o guardião do Macedense que por várias vezes travou as investidas dos pacenses.

No capítulo da finalização o Macedense mostrou-se mais certeiro, na primeira metade. Carlos Pires assinou o 2-1 aos 17 minutos e, ainda antes do intervalo, Patrick Erick fez o 3-1.

A segunda parte trouxe um jogo de incertezas, apesar de o Macedense ter entrado bem e apontado mais três golos, Vítor Hugo, Carlos Pires e Patrick Erick colocaram o marcador em 6-1.

Em desvantagem, Jorge Garrido, técnico do Paços de Ferreira, apostou no 5x4, que acabou por surtir efeito. Slimani, Ruben Andrade e Guelinho reduziram para 6-4.

Os forasteiros ainda conseguiram apontar mais um golo, fruto de uma perda de bola do Macedense na área, Slimani bisou o fixou o resultado em 6-5.

Nos últimos dez minutos de jogo o Macedense sofreu e fez sofrer os adeptos, que voltaram a ser camisola 6 da equipa, mas segurou o triunfo. O GDM é quarto classificado com 16 pontos.

Foi um passo importante para a formação de Costinha que quer garantir a manutenção ainda na fase regular.

No próximo fim-de-semana o campeonato faz uma paragem para se jogar a primeira eliminatória da Taça de Portugal de Futsal, que só conta com as equipas dos distritais e 3ª Divisão.