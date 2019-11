UEFA aprova projecto da Associação de Futebol de Bragança

Das mais de 400 candidaturas apresentadas à UEFA apenas 42 foram aprovadas e uma é portuguesa. Trata-se do projecto “Street Football Move” ou, em português, “Movimento Futebol de Rua”, da Associação de Futebol de Bragança. “O nosso staff liderado pelo professor Paulo Araújo está de parabéns. Enquanto no projecto Erasmus+ Sport somos parceiros de um consórcio neste somos líderes e é um projecto original. Em Portugal este é o segundo projecto aprovado desde que foi criada a UEFA Foundation for Children”, destacou António Ramos, presidente da A.F. Bragança.

O Street Football Move quer levar o futebol a todas as crianças do distrito de Bragança do 1º, 2º e 3º ciclos do ensino básico, e acima de tudo promover a prática da actividade física e desportiva, de forma a contribuir para o combate ao sedentarismo. “A Associação de Futebol de Bragança tem uma responsabilidade social e desportiva e queremos ajudar a combater os números do sedentarismo. Queremos quê todas as crianças pratique desporto, que ganhem o gosto pelo desporto e em particular pelo futebol e futsal.”.

Para tal a AFB quer envolver várias entidades. “Vamos aproveitar todos os agrupamentos de escola, os municípios e a Federação Portuguesa de Futebol, que será nossa parceira. Vamos organizar eventos de futebol de rua em todos os concelhos do distrito de Bragança”, acrescentou.

O Street Football Move é um projecto de dois anos, vai ter uma despesa comparticipada pela UEFA de 100 mil euros, e pretende chegar, por ano, a cinco mil crianças do distrito de Bragança.

Em breve, o presidente da AFB vai assinar o protocolo com a UEFA, na Suíça, para avançar com a implementação do projecto.

No total foram apresentadas mais de 400 candidaturas e só 42 foram aprovadas. Deste lote 21 são europeias, nove de África, seis da Ásia, cinco da América e uma da Oceânia. O financiamento da UEFA aos 42 projectos ronda os 4,5 milhões de euros.