ULS do Nordeste acolhe 59 médicos internos

Em comunicado, explicou que 46 são de Formação Geral e 13 são de Formação Especializada nas áreas de Cuidados de Saúde Hospitalares, de Cuidados de Saúde Primários e de Saúde Pública. Estes profissionais vão aprofundar a sua formação clínica nas diferentes unidades de saúde da ULS do Nordeste, ou seja, em Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela. “O Conselho de Administração da ULS do Nordeste congratula-se com este reforço de jovens médicos que vão, no âmbito do seu processo formativo, integrar as equipas dos diferentes Serviços Clínicos, tendo a oportunidade de abraçar novos desafios ao nível da prática clínica e, ao mesmo tempo, contribuir para o incremento do dinamismo no seio das próprias equipas”, lê-se em comunicado. A cerimónia de recepção dos médicos internos com a presença do Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e do presidente da Sub-Região de Bragança da Ordem dos Médicos, António Andrade.

Foto: ULSN