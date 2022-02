ULS Nordeste assegura reforço de obstetras mas CIM diz que não resolve

fissionais. À Lusa, a ULS tinha confirmado que nas últimas semanas os partos tinham sido cancelados à quarta- -feira por falta de pessoal, mas assegurou agora que o problema está resolvido com o reforço de dois médicos prestadores de serviços. Segundo a ULS, as esquipas médicas ficam assim “completas” e “garantem a prestação de cuidados de saúde numa óptica de proximidade à população”, em todas as valências desta especialidade, já que as equipas médicas de urgência incluem desta forma, “em permanência, dois especialistas em ginecologia e obstetrícia 24 horas por dia, durante os 7 dias por semana”. Os médicos asseguram “a totalidade da actividade assistencial, incluindo na sala/bloco de partos”, garantiu ainda a entidade em comunicado de imprensa. Segundo o presidente da Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os- -Montes (CIM-TTM), Jorge Fidalgo, a solução, que passou pelo alargamento de horário de dois dos médicos que já asseguravam resposta assistencial aos fins-de-semana, não resolve o problema em definitivo. “A informação que temos é que os serviços, ditos de tarefeiros, que eram prestados ao fim- -de-semana vão ser alargados aos outros dias em que havia dificuldade na cobertura total de obstetras. Mas isso não resolve, só remedeia. O que a CIM acha é que, para lá dos três médicos que existem, têm de ser contratados os dois outros médicos para termos a g a r a n t i a de que não há estas r u p t u r a s no serviço”, sublinhou. Depois de reunir para discutir o problema da maternidade, os autarcas da CIM Terras de Trás- -os-Montes, pediram ao governo que desbloqueie os contratos para preencher as vagas desta especialidade. “O que fizemos foi oficiar os ministérios da saúde e das finanças no sentido de desbloquearem a assinatura dos contratos com os médicos obstetras que a ULS reclama há já alguns meses”, referiu Jorge Fidalgo. Em comunicado, a ULS Nordeste assegurou ainda que “será aberto, em breve, um concurso com vagas para médicos de várias especialidades, na expectativa de captar novos médicos para a instituição, entre os quais especialistas em Ginecologia e Obstetrícia”.