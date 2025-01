“Um Argozelo à imagem do Forneiro”: a promessa do treinador no regresso ao clube que orientou durante anos

António Forneiro deixou o Grupo Desportivo Mirandês 1968 e está de regresso ao Minas de Argozelo. O técnico, de 49 anos, é o sucessor de Carlitos Rodrigues no comando técnico da turma argozelense e vai contar com a ajuda do seu filho Ricardo Forneiro, que vai ser o treinador-adjunto.

Forneiro é natural da vila de Argozelo, no concelho de Vimioso, e já treinou a equipa do Minas de Argozelo de 2009 a 2018. Durante esse período, o treinador conquistou três títulos de campeão distrital de Bragança (2011/12, 2014/15 e 2016/17), venceu duasTaças Distritais (2013/14 e 2016/17) e uma Supertaça Distrital (2017/18).

António Forneiro espera voltar a brindar os adeptos com novas conquistas e com boas exibições. “É um clube histórico, espero que as pessoas da vila apoiem o mais que possam e quero muito dignificar este clube. É uma casa muito especial para mim, onde já fui muito feliz e quero voltar a viver esses momentos”, começou por dizer.

Quanto à saída do Mirandês 1968, revelou que a distância entre Argozelo e Miranda do Douro também pesou na decisão. “Saí de uma excelente equipa, mas quando o Minas de Argozelo convida alguém para ser o treinador fica difícil recusar. É óbvio que o coração também fala e já estava um bocado farto das viagens que fazia para Miranda”, referiu.

Quanto à nova etapa, António Forneiro promete uma equipa com entrega total. “O objetivo é ir ganhando jogo a jogo e tentar trepar o máximo possível na classificação,vamos fazer de tudo para subir na tabela. Temos uma boa equipa, uma direção trabalhadora e queremos muito honrar o clube. Nos treinos que já tive oportunidade de realizar, senti que o grupo está com vontade de dar a volta por cima. Quero colocar a equipa a dar tudo em campo, um Argozelo à imagem do Forneiro”, vincou

Forneiro treinou também o Carção, o Grupo Desportivo de Sendim e mais recentemente o Grupo Desportivo Mirandês.

No Mirandês 1968 conquistou 18 pontos e deixou o clube no quinto lugar do campeonato distrital de Bragança. A turma mirandesa ainda está em competição na Taça Distrital, mas António Forneiro decidiu regressar ao Minas de Argozelo que ocupa a sexta posição do campeonato, com 16 pontos, e já foi eliminado pelo Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros na Taça.

Na próxima jornada do campeonato, o Minas de Argozelo recebe o Mirandês 1968. O primeiro desafio de António Forneiro vai ser frente à antiga equipa. “Nós, treinadores, temos de estar preparados para estas situa-

ções. É verdade que vai ser um jogo especial, mas o importante será garantir os trêspontos”, frisou.

A partida da ronda 12 da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança acontece no domingo, às 15h00, no Campo da Cova, em Argozelo.