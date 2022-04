Uma justa homenagem

Beto Antas é uma das figuras incontornáveis da história do Grupo Desportivo de Bragança.

Foi guarda-redes dos brigantinos durante quase duas décadas, passando depois a assumir funções de treinador de guarda-redes e até mesmo de técnico principal das equipas jovens. Na área da formação coleciona títulos, cerca de 20.

No intervalo do jogo com o F.C. Vinhais, realizado este domingo, Beto Antas foi homenageado e não escondeu a emoção sentida no momento. “Isto significa muito para mim. É sinal de reconhecimento do meu trabalho de há muitos anos. Mas, sinceramente nunca trabalhei para ser reconhecido, mas sim para ajudar o clube com dedicação e paixão”.

O treinador de guarda-redes, de 63 anos, confessou que no momento da homenagem conseguiu reviver vários momentos ao serviço dos brigantinos, como o jogo histórico com o G.D. Chaves em que travou a subida dos flavienses, ou a subida à 2ª Divisão, mas foi a mensagem de Pizzi, jogador do Basaksehir da Turquia, natural de Bragança, que o deixou mais emocionado. “Fiquei ainda mais emocionado com a mensagem do Pizzi. É alguém muito especial para mim e que tive a oportunidade de treinar”.

Sobre o futuro diz não ter dúvidas. Beto Antas está disponível para continuar a ajudar o GDB. “Se o Bragança achar que continuou a ser útil eu vou estar sempre pronto para ajudar naquilo que o clube precisar”.

Beto Antas tem todo um passado como guarda-redes do Grupo Desportivo de Bragança, também conta com passagens pelo Macedo e F.C. Vinhais, e há mais de 20 anos que é treinador de guarda-redes do GDB.