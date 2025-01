União Ciclista de Bragança com estreia vitoriosa no arranque do Open Regional de XCM

A temporada de BTT não podia ter começado da melhor forma para a União Ciclista de Bragança – ERA/CMEB/MS Fit Clube (UCB), a nova equipa brigantina, que se estreou nas competições oficiais com a vitória de Flávio Cipriano. O ciclista foi o mais rápido a cruzar a meta da primeira prova do Open Regional de XCM da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB), que se realizou no domingo, na aldeia de São Julião de Palácios, no concelho de Bragança.

O ciclista da UCB concluiu o percurso de 57,66 quilómetros em duas horas, 59 minutos e 51 segundos. Venceu no final o amigo Jorge Mariz, da Penacova CEG Reconco, que chegou apenas um segundo mais tarde. Francisco Pires, também da UCB, fechou o pódio no terceiro lugar com a marca de três horas, 12 minutos e 22 segundos.

Flávio Cipriano realçou as adversidades que os atletas tiveram de enfrentar e mostrou-se agradado com a prestação inaugural. “Foi entrar com o pé direito, numa prova extremamente difícil devido às condições atmosféricas. O circuito estava cheio de lama, muito pesado, com vento forte e foi uma prova inaugural realmente muito dura. Todos os que terminaram foram uns verdadeiros guerreiros, não é para todos e estão de parabéns. Por isso, fiquei satisfeito com a vitória e sobretudo com a prestação da UCB”, sublinhou.

Em Elites/ Sub-23, Jorge Mariz foi o vencedor. Francisco Pires foi segundo e Daniel Sá, do Clube de Ciclismo de Vila Flor fechou o pódio.

Em Master 30, o pódio pertenceu a três atletas da UCB. Flávio Cipriano arrecadou o ouro, Ricardo Escrevente alcançou a prata e Paulo Reis ficou com o bronze.

No escalão Master 40, do Velo Clube de Bragança, António Gomes foi o vencedor. Ricardo Doutel, do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros, ficou na segunda posição e Gil Garcia, do Clube de Ciclismo de Vila Flor, ficou no terceiro lugar.

Em Master 50, dos Lobos do Brunheiro de Chaves/Anteros, Rui Carneiro triunfou. Pedro Pimenta, da UCB, conquistou o segundo lugar e Jorge Saavedra, da Expressglass Lamego, fechou o pódio no terceiro posto.

No escalão Master 60, do BTT Clube de Chaves, António Cunha ganhou. Carlos Cunha, do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros, terminou no segundo posto e Jorge Pires, da equipa Monóptero Bikers, ficou no terceiro lugar.

Na classificação geral da meia-maratona, com a extensão de cerca de 31 quilómetros, Tiago Correia foi o vencedor. O atleta do Clube de Ciclismo de Vila Flor finalizou o trajeto em uma hora, 44 minutos e 15 segundos. Filipe Granjinho, da UCB, alcançou o segundo posto com a marca de uma hora, 48 minutos e 56 segundos. António Cunha, do BTT Clube de Chaves, fechou o pódio com o tempo de uma hora, 48 minutos e 57 segundos.

Em Cadetes, Filipe Granjinho foi o vencedor. Hugo Brás e Leandro Pedro, da Vimont, foram segundo e terceiro respetivamente.

No escalão feminino, competiram apenas duas atletas. Diana Porto, da União Ciclista de Bragança, levou a melhor no duelo com Raquel Afonso do Clube de Ciclismo de Macedo de Cavaleiros. No percurso de aproximadamente 31 quilómetros, Diana Porto triunfou com o tempo de duas horas, 14 minutos e 28 segundos.

O Open Regional de XCM da ACB arrancou em São Julião de Palácios, a próxima paragem será no BTT L’Crenque, em Miranda do Douro. A segunda prova da competição BTT do distrito de Bragança está agendada para o dia 16 de fevereiro.