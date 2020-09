União de Freguesias da Sé, Santa Maria e Meixedo apoia 75 alunos na compra de material escolar

Esta ajuda é dada pelo segundo ano consecutivo, segundo explicou o presidente da união de freguesias, Telmo Afonso, que considerou ainda que “é essencial”, porque “ajuda a comprar muito material que os jovens consomem durante o ano”. No ano passado foram apoiadas 76 crianças, já este será menos uma. “São crianças referenciadas pela Segurança Social, que estão no Escalão A ou B. O valor é de 30 euros ou de 15, respectivamente”, acrescentou o presidente. O vale de desconto pode ser utilizado em qualquer papelaria da cidade. “Podíamos ter consultado preços em todas as papelarias e encaminhar apenas para uma os alunos. Pensamos que assim é mais justo já que os preços, entre umas papelarias e outras, não são muito diferentes”, explicou Telmo Afonso. O apoio é dado às crianças que frequentem o 1.º ciclo do Ensino Básico e aos alunos da educação Pré-escolar.