Vacinação contra covid-19 e gripe arranca a 7 de Setembro

De seguida irá contemplar os grupos com 60 ou mais anos, os residentes em lares de idosos e as pessoas na rede nacional de cuidados continuados. Poderão depois ser vacinadas as crianças a partir dos 12 anos com patologias de risco, as grávidas com doença, e os profissionais de saúde. Em simultâneo, também se inicia a 7 de Setembro a campanha de vacinação contra a gripe, sendo prioritárias as pessoas com 65 ou mais anos, os residentes em lares de idosos e pessoas na rede nacional de cuidados continuados. Também vão poder ser vacinadas as crianças com 6 ou mais meses, grávidas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados. A Diretora-Geral da Saúde recomenda a co-administração, garantindo Graça Freitas que a mistura de ambas as vacinas é segura e efectiva. Nesta campanha, que decorre maioritariamente nos centros de saúde, serão utilizadas as vacinas adaptadas contra a covid-19, aprovadas dia 1 pela Agência Europeia de Medicamentos, que garantem protecção contra a estirpe original da Covid-19, bem como a variante ómicron. Serão chamadas 3 milhões de pessoas ao longo de um período de 100 dias e a campanha termina a 17 de Dezembro.