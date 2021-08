Vacinados contra a covid-19 cerca de 840 jovens entre os 12 e os 15 anos no distrito

Os jovens entre os 12 e os 15 anos começaram a ser vacinados contra a covid-19 este fim-de-semana. Segundo dados avançados pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, este fim-de-semana, foram vacinados cerca de 840 jovens, com idades entre os 12 e os 15 anos. Avançou ainda que 70% das pessoas do distrito já foram vacinadas, quer isto dizer que, até ao passado domingo foram administradas 105.119 primeiras doses da vacina e 83.776 segundas doses. A enfermeira da ULS do Nordeste, Anabela Martins, disse ter havido “uma grande adesão por parte dos jovens e dos pais”, apesar de terem apresentado alguns receios. “Têm alguma apreensão em relação à vacina, o que é normal, e no momento da vacinação isso é esclarecido, mas estão com vontade de voltar à normalidade”, disse. Em Bragança, os jovens mostraram-se receptivos com a ideia de serem vacinados. Catarina Queijo tem 13 anos e considera que este é um passo importante. “Acho que é importante sermos vacinados, porque é mais segura para quando formos para a escola, para convivermos com os nossos amigos. Acho que toda devia de ser vacinada. A vacina é a solução para melhorar a situação”, disse. A adolescente foi acompanhada pelo pai, José Queijo, que também defende que todos os jovens devem ser vacinados. “Todos devemos lutar para melhorar isto. A vacina é muito importante. E agora com o regresso às aulas os pais ficam mais descansados”, afirmou, acrescentando que não teve receio que a filha fosse vacinada. Também Daniela Araújo acompanhou a filha, Luana Araújo, de 14 anos, na toma da vacina. Numa altura em que o novo ano lectivo se aproxima, entende que o melhor é mesmo todos os jovens estarem vacinados. “Eu acho que o mais indicado é os jovens serem vacinados, porque quando começarem as aulas é o melhor”, referiu. Luana Araújo admitiu que com a vacina se sente mais segura. “Queria ser vacinada. Acho que fico mais protegida da covid. Sinto-me mais segura e acho que me protege a mim e aos meus amigos”, salientou. Já Ana Catarina Ferreira, de 15 anos, considera que o vírus não vai desparecer, mas a vacina é a solução. “Acho que é melhor vacinarmo-nos, do que evitar e pode até pior mais situação. A pandemia mudou muita coisa e nunca vai passar na totalidade, mas pode melhorar e para isso a vacina é importante”. A sua mãe também entende que o melhor é que a filha seja vacinada, para “a proteger a ele e aos outros”. Admite que agora se sente mais descansada, já que as aulas estão quase a começar e os jovens estão todos juntos. “Eu acho que toda a gente devia ser vacinada, assim estamos mais à vontade e com o regresso às aulas são muitos meninos e deviam estar todos vacinados. Fico mais descansada”, disse Vilma Ferreira, salientando que em casa só faltava mesmo vacinar o membro mais novo da família. O centro de vacinação de Bragança está ainda em regime de casa aberta para todas as pessoas que queiram ser vacinadas. “Estamos em casa aberta para todos os utentes das faixas etárias que ainda não tiverem oportunidade de serem vacinados. Temos pessoas que trabalham fora durante a semana, temos pessoas de férias e às vezes é mais difícil vacinar. É sobretudo na faixa dos 30 aos 40 anos”, explicou a enfermeira Anabela Martins.